Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Karacabey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları amacıyla ücretsiz diyet ve beslenme danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Hizmetler, Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Özge Gündoğan tarafından veriliyor.

Hizmet kapsamı ve başvuru

Belediye hizmet masalarından yapılan başvurularla oluşturulan randevular kapsamında danışanlara kişiye özel diyet programları hazırlanıyor. Danışanlar düzenli aralıklarla kontrol seanslarına katılıyor; randevularda vücut analizleri yapılırken, son altı ay içindeki kan tahlil sonuçları da inceleniyor. Ayrıca besin tüketim kayıtları ve anamnez değerlendirmeleri dikkate alınarak kişiye özel diyet listeleri oluşturuluyor.

Okullarda farkındalık ve eğitimler

Diyetisyen Özge Gündoğan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "Sağlıklı Beslenme Yolculuğum" projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler veriyor. Öğrencilere; sağlıklı tabak modeli, beslenme çantası hazırlama, önlenebilir hastalıklar, gıda okuryazarlığı, çocuk ve adölesan beslenmesi, obezite, gıda zehirlenmelerinden korunma ve fast-food tüketiminin zararları hakkında bilgi aktarılıyor. Eğitim-öğretim dönemi boyunca Karacabey’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda sağlıklı beslenme farkındalığı artırılmaya devam edilecek.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği

Karacabey Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte de aktif rol aldı. Diyetisyen Özge Gündoğan "Meme Kanseri ve Beslenme" konulu sunum yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Sümeyye Çam erken teşhis, korunma yöntemleri ve ücretsiz tarama testleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Karacabey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerine de büyük önem veriyor; vatandaşlarımızın bilinçli beslenme alışkanlıkları kazanmaları için farkındalık projelerimizi sürekli artırıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve etkinliklerle, hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı bir toplumun, mutlu bireylerden oluştuğuna inanıyoruz ve yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Karacabey’in her köşesindeki vatandaşlarımızla buluşmayı, onlara destek olmayı sürdüreceğiz."

Karacabey Belediyesi tüm yaş gruplarına yönelik koruyucu sağlık çalışmaları ve eğitimlerle sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

