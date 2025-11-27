Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Karacabey Belediyesi, ücretsiz diyet ve beslenme danışmanlığı sunuyor; okul eğitimleri, koruyucu sağlık seminerleri ve Meme Kanseri Farkındalık etkinlikleriyle halka ulaşılıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:04
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Karacabey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları amacıyla ücretsiz diyet ve beslenme danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Hizmetler, Karacabey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Özge Gündoğan tarafından veriliyor.

Hizmet kapsamı ve başvuru

Belediye hizmet masalarından yapılan başvurularla oluşturulan randevular kapsamında danışanlara kişiye özel diyet programları hazırlanıyor. Danışanlar düzenli aralıklarla kontrol seanslarına katılıyor; randevularda vücut analizleri yapılırken, son altı ay içindeki kan tahlil sonuçları da inceleniyor. Ayrıca besin tüketim kayıtları ve anamnez değerlendirmeleri dikkate alınarak kişiye özel diyet listeleri oluşturuluyor.

Okullarda farkındalık ve eğitimler

Diyetisyen Özge Gündoğan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "Sağlıklı Beslenme Yolculuğum" projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler veriyor. Öğrencilere; sağlıklı tabak modeli, beslenme çantası hazırlama, önlenebilir hastalıklar, gıda okuryazarlığı, çocuk ve adölesan beslenmesi, obezite, gıda zehirlenmelerinden korunma ve fast-food tüketiminin zararları hakkında bilgi aktarılıyor. Eğitim-öğretim dönemi boyunca Karacabey’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda sağlıklı beslenme farkındalığı artırılmaya devam edilecek.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği

Karacabey Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte de aktif rol aldı. Diyetisyen Özge Gündoğan "Meme Kanseri ve Beslenme" konulu sunum yaparken, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Sümeyye Çam erken teşhis, korunma yöntemleri ve ücretsiz tarama testleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Karacabey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerine de büyük önem veriyor; vatandaşlarımızın bilinçli beslenme alışkanlıkları kazanmaları için farkındalık projelerimizi sürekli artırıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve etkinliklerle, hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerin sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı bir toplumun, mutlu bireylerden oluştuğuna inanıyoruz ve yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Karacabey’in her köşesindeki vatandaşlarımızla buluşmayı, onlara destek olmayı sürdüreceğiz."

Karacabey Belediyesi tüm yaş gruplarına yönelik koruyucu sağlık çalışmaları ve eğitimlerle sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KARACABEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANMALARI İÇİN ÜCRETSİZ...

KARACABEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANMALARI İÇİN ÜCRETSİZ DİYET VE BESLENME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SUNUYOR. BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DİYETİSYEN ÖZGE GÜNDOĞAN, BİREYLERE ÖZEL DİYET PROGRAMLARININ YANI SIRA OKULLARDA VE SAĞLIK ETKİNLİKLERİNDE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

KARACABEY BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI KAZANMALARI İÇİN ÜCRETSİZ...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?