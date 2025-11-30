Karacasu Ataköy Dibekbükü'nde Kilitli Parke Taşı Çalışması Tamamlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Dibekbükü mevkiinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, Karacasu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilerek bölge yolu daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Çalışmanın Detayları

Yapılan düzenlemeyle birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım konforu artarken, bölge yolu estetik ve dayanıklılık açısından iyileştirildi. Vatandaşlar yapılan çalışma için belediyeye teşekkür etti.

Belediye Açıklaması

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve çevre iyileştirme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

