Karadeniz'de Sis Sebebiyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Karadeniz'de Hava Ulaşımına Sisin Engeli

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sis, hava muhalefeti nedeniyle hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon'da gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis, bazı uçak seferlerinin iptal edilmesine ve diğerlerinin ertelenmesine neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan uçuşlardan birçoğu iptal edildi. Ayrıca, Adana Çukurova Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçak, yoğun sis nedeniyle Samsun'a yönlendirildi. Uçak seferlerinin, hava koşullarının düzelmesinin ardından yeniden yapılması planlanıyor.

Ordu'da Hava Koşulları Etkili

Ordu-Giresun Havalimanı'nda da benzer şekilde sis nedeniyle sefer iptalleri ve gecikmeler yaşandı. İstanbul'dan gelen bir sefer, hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Rize-Artvin Havalimanı'ndaki Durum

Rize-Artvin Havalimanı, sis sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Havalimanına Ankara ve İstanbul'dan planlanan üç sefer karşılıklı olarak iptal edildi. Bunun yanı sıra, Ankara ve İstanbul'dan havalanan iki uçak, bölgedeki yoğun sis yüzünden Erzurum ve Elazığ'a yönlendirildi.

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sis, kent merkezinde etkili oldu.

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sis, kent merkezinde etkili oldu.