Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı Sinop’ta Gerçekleşti

Sinop'ta yapıldı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politikası Komisyonu'nun 64. toplantısı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. 13 ülke temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantıda, engelli bireylerin eğitim ve istihdamlarının artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi ve yeni stratejiler ele alındı.

Fatih Dönmez’in Açıklamaları

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit, etkin ve onurlu bir şekilde katılmasının, demokratik ve çağdaş toplumların temel öncelikleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı. Dönmez, "Engelli bireyler için daha kapsayıcı sosyal politikalar geliştirmeliyiz" şeklinde konuşarak, insani krizlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Gazze İle İlgili Açıklamalar

Dönmez, Gazze'deki insani duruma da değinerek, "18 ay boyunca İsrail tarafından soykırıma tabi tutulan Gazze'de durum katlanılmaz bir hale gelmiştir. Ondan ziyade, açlık ve susuzluk Gazze halkına karşı birer silah olarak kullanılmaktadır" dedi. Dönmez, uluslararası toplumun bu konuda gerekli tepkiyi vermediğini belirtti.

Barış ve İşbirliği

Güney Kafkasya ve ukrayna'daki çatışmalara da değinen Dönmez, Türkiye'nin uluslararası hukuka saygı gösterdiğini ve kalıcı barış için diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, KEİPA'nın bölgedeki istikrar için öncülük eden önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Kentimizde İlk Uluslararası Toplantı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop’un ilk kez uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Maviş, alınacak kararların somut faydalara dönüşeceğine inandığını söyledi.

Toplantı, ilerleyen saatlerde basına kapalı olarak devam etti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politikası Komisyonu'nun 64. toplantısı Sinop'ta gerçekleştirildi. Toplantı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 13 ülke temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politikası Komisyonu'nun 64. toplantısı Sinop'ta gerçekleştirildi. Toplantı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 13 ülke temsilcisinin katılımıyla yapıldı.