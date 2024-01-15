Karadeniz için fırtına uyarısı

Bu gece saatlerinde Karadeniz Bölgesi'nin yüksek yerlerinde başlayacak olan rüzgar, kuvvetlenerek bazı yerlerde fırtınaya dönüşecek. Bölgede yaşayanlar için fırtına uyarısı yapıldı.

Karadeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinde başlayacak olan rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yüksek yerlerde daha şiddetli olacak olan rüzgar ve fırtına, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerini etkileyecek. Rüzgar ve fırtına, güney ve güneybatı yönlerden esecek.

hava-durumu

KARADENİZ'DE SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMELERİ İÇİN UYARI YAPILDI

Çatıların uçması, ulaşımın aksaması, soba ve doğal gazdan zehirlenmeler gibi kötü durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

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