Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinde başlayacak olan rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yüksek yerlerde daha şiddetli olacak olan rüzgar ve fırtına, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerini etkileyecek. Rüzgar ve fırtına, güney ve güneybatı yönlerden esecek.





KARADENİZ'DE SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMELERİ İÇİN UYARI YAPILDI

Çatıların uçması, ulaşımın aksaması, soba ve doğal gazdan zehirlenmeler gibi kötü durumlara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.