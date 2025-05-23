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Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

Samsun'un Canik ilçesinde 40 milyon TL'lik yatırımla Karadeniz'in en büyük macera parkı açılacak.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:12
Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

Karadeniz’in Kalbi Samsun’da Atacak!

Samsun'un Canik ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en iddialı macera parkına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Toplamda 40 milyon TL'lik yatırım ile gerçekleştirilecek bu dev proje için geri sayım hızla sürerken, bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Parkta Unutulmaz Deneyimler

Uzun süredir merakla beklenen Canik Macera Parkının temel çalışmaları resmen başladı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu projenin yalnızca bir eğlence alanı değil, aynı zamanda önemli bir turizm destinasyonu olacağını duyurdu.

Projenin inşa edileceği alan, Hasköy Mahallesi'nde toplam 6.9 hektar büyüklüğünde olacak. Park, ziyaretçilerine nefes kesen aktiviteler ile unutulmaz deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Adrenalin Dolu Aktiviteler

Parkta yer alacak bazı etkinlikler arasında; Zipcoaster ile eşsiz hız deneyimi, yükseklik korkusunu yeneceğiniz Serbest Düşüş ve Tırmanma Duvarları, eğlenceli İp Parkurları, Dev Salıncaklar, Pentathlon ve Survivor Parkurları, çocuklar için oyun alanları, spor destek binaları, paintball sahası, ağ trambolin, gökyüzü merdiveni, dev sapan aktiviteleri, seyir terasları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yer alacak.

Başkan Sandıkçı'dan Önemli Açıklama

Başkan İbrahim Sandıkçı, projenin önemine dikkat çekerek, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olacak Canik Macera Parkı'nı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her yaştan vatandaşımız bu parkta adrenalin dolu deneyimler yaşayabilecek" ifadelerine yer verdi.

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