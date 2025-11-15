Karaman'da 20 Şehit İçin 50 Bin Fidan Dikildi: Vali Çiçekli 400 Bin Hedefini Açıkladı

Karaman'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan 20 asker anısına Dereköy yakınlarında 50 bin fidan dikildi; hedef yıl sonuna kadar 400 bin fidan.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:22
Karaman'da 20 Şehit İçin 50 Bin Fidan Dikildi: Vali Çiçekli 400 Bin Hedefini Açıkladı

Karaman'da 20 Şehit İçin 50 Bin Fidan Dikildi: Vali Çiçekli 400 Bin Hedefini Açıkladı

Dereköy yakınlarında düzenlenen ağaçlandırma etkinliğiyle şehitler anıldı

Karaman'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, merkeze bağlı Dereköy köyü yakınlarındaki Gödet Barajı çevresinde kurulacak millet bahçesi alanında yapıldı.

Etkinliğe katılan Karaman Vali Mehmet Fatih Çiçekli, millet bahçesi alanında bu yıl sonuna kadar 400 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ve kahraman şehitler anısına ağaçlandırma sahasında özel bir alan oluşturduklarını söyledi.

Vali Çiçekli, 'Geçtiğimiz günlerde meydana gelen uçak kazasında 20 vatan evladını şehit verdik. Kahraman şehitlerimize ithafen 50 bin fidanı toprakla buluşturduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah geride kalan yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Çiçekli ve beraberindekiler anı için çam fidanlarını toprakla buluşturdu ve alana 11 Kasım Hava Şehitleri Ağaçlandırma tabelasını dikti.

