Karaman’da KMÜ ve TEMA ile Yollarsbaşı’nda fidan dikimi — Geleceğe nefes

Karaman'da KMÜ ve TEMA ile Yollarsbaşı'nda fidan dikimi

Karaman’ın Yollarsbaşı köyünde düzenlenen etkinlikte, minik eller toprağa dokunarak gelecek için ağaç dikti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fikrine Sağlık Topluluğu, Genç TEMA Topluluğu ve TEMA Karaman Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmaya İbrahim Bey İlkokulu ana sınıfı öğrencileri de katılarak çevre bilincini küçük yaşta deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, doğa sevgisini güçlendirmeyi, çevre farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen bir program çerçevesinde organize edildi. Üniversite öğrencileri ile ana sınıfı öğrencilerinin birlikte fidan dikimi yapması, kuşaklar arası çevre bilinci aktarımının etkili bir örneğini oluşturdu.

Etkinlik süresince TEMA gönüllüleri tarafından doğanın önemi, toprak erozyonu, çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik koruma konularında bilgilendirmeler yapıldı; katılımcılarda doğal çevreyi koruma bilinci pekiştirildi.

Etkinliği Prof. Dr. Nejla Canbulat Şahiner ve Prof. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı yürüttü. Bu çalışma, KMÜ’nün çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemin bir göstergesi olarak öne çıktı ve üniversite-toplum iş birliğiyle doğaya değer katan çalışmaların sürdürüleceğinin sinyalini verdi.

