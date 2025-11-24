Karaman'da Mermer Ocağında Kaza: İşçi Şahin Bozkurt Hayatını Kaybetti

Özdemir köyündeki ocakta üzerine kaya düşen 45 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Karaman'ın merkeze bağlı Özdemir köyündeki mermer ocağında meydana gelen olayda, işçi olarak çalışan Şahin Bozkurt (45) üzerine kaya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

