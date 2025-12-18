Karaman'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Karaman'da gece saat 23.00'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 563. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 ACT 508 plakalı BMW ile M.G. yönetimindeki 38 FM 277 plakalı Hyundai kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.G. yönetimindeki otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken; savrulan A.D. idaresindeki otomobil kaldırımdaki direğe çarparak durabildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan toplam 3 kişi dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

