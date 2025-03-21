Karaman'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başladı

Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçe merkezi ile 4 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kazımkarabekir ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir küçükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı tespit edildi.

Karantina Kapsamı ve Uygulamalar

Karantina uygulaması, ilçe merkezi ile birlikte 10 kilometre çapındaki Mecidiye, Özyurt, Yollarbaşı ve Mesudiye köylerini kapsıyor. Açıklamada, "Karantina tedbirleri alınmış olup, aşılama sonrası hastalık bitişinden 30 gün sonra karantinalar kaldırılacaktır" denildi.

Ayrıca, karantina altındaki bölgelerde jandarma komutanlığı tarafından yol kontrolleri ve hayvan giriş-çıkış kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.