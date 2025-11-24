Karaman'da SUV Çarpışması: Devrilen Araçta 2 Yaralı

Karaman'da SUV Çarpışması: Bir Araç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Olay ve Müdahale

Karaman'da çarpışan iki SUV tipi araçtan birinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.Y. idaresindeki 70 ACB 424 plakalı Nissan marka SUV ile T.K. yönetimindeki 70 ABJ 239 plakalı Chevrolet marka SUV çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 70 ABJ 239 plakalı araç yol ortasına devrildi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yaralılar ve Sürücü İfadesi

Devrilen araçta bulunan sürücü T.K. ile beraberindeki bir kişi yaralandı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü S.Y., polise verdiği ifadede şunları söyledi: "O adamın benim aracıma vurduğuna şaşırdım. Araç adliye tarafından geliyordu. Ben yola bakarak çıktım, ama adam arabaya arkadan vurdu zannettim yandan vurmuş".

Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

