Karapınar'da Ev ve Tır Dorsesinde Yangın: Bir Oda Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın bir odanın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu; park halindeki tır dorsesindeki yangın ise büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:47
Yunus Emre ve Ulus mahallelerinde meydana gelen yangınlarda itfaiye ekipleri müdahale etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangınlar korkuttu. İlçenin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, F.K.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına gelen ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; olay sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Aynı ilçede, Ulus Mahallesi'nde park halindeki G.K.'ye ait bir tırın dorsesinde de yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi ve yangını söndürdü.

Her iki olayla ilgili olarak yangın çıkış sebepleri araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve hasar tespit çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

