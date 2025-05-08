Karatepe Aslantaş Yazıtları UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Kaydedildi

Karatepe Aslantaş Yazıtları UNESCO'da

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi. Bu yazıtlar, Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı önemli tarihi belgeler olarak öne çıkıyor.

Vali Yılmaz'ın Açıklamaları

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almakta. Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin kullandığı yazıtlar ile ilgili yapılan ortak çalışmalar sonucunda, UNESCO yürütme kurulunun Paris'teki oturumunda Karatepe Aslantaş yazıtları, 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilmiştir," ifadelerini kullandı.

Tarihi Değerin Önemi

Vali Yılmaz, yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Osmaniye'nin tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Bu değerlerin turizm açısından kıymetli olduğunu görüyoruz. İnsanların bu tarihi yerleri ziyaret etmeleri önemlidir, çünkü bu yerler gerçekten çok beğeniliyor," şeklinde konuştu.

Kültürel Katkılar ve Turizm

Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Mustafa Çakar ise yazılı açıklamasında, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilmesinin Osmaniye ve Türkiye turizmi için büyük bir gelişme olduğunu ifade etti. Çakar, bu durumun yazıtların tanıtımına ve dünya kültürüne kazandırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.