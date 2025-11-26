Kardelen Parkı Açıldı — Kızılcıklı Mahallesi Yeni Yaşam Alanına Kavuştu

Kardelen Parkı Kızılcıklı Mahallesi'nde Hizmete Açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Nilüfer Belediyesi, kentin yeşil alanlarını genişletme hedefi doğrultusunda Kızılcıklı Mahallesi'ne kazandırdığı Kardelen Parkı ve Koşu Yolu'nu düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sundu.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Parkın özellikleri

Başkan Şadi Özdemir açılış konuşmasında Nilüfer'in her noktasına adil ve eşit hizmet götürme hedefini vurguladı. Özdemir, Kardelen Parkı ve Koşu Yolu hakkında şu teknik bilgileri paylaştı:

Toplam alan: 6 bin 310 metrekare. Yeşil alan: 4 bin 695 metrekare olarak düzenlendi. Çocuk oyun alanı: 370 metrekare; engelsiz oyun gruplarıyla donatıldı. Spor alanı: 76 metrekarelik spor aletleri bölümü ve koşu yolu ile mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Geniş dinlenme alanlarıyla park tam bir yaşam merkezi haline getirildi.

Gelecek yatırımlar ve tepkiler

Şadi Özdemir, 2025 yılında pek çok parkın hizmete açıldığını belirterek yeşil alan yatırımlarının süreceğini; Çalı, Yaylacık, Doğanköy ve Kayapa mahallelerindeki parkların da yakın zamanda açılacağını müjdeledi. Parkta çocukların 'Başkan' tezahüratları üzerine Özdemir, 'Bu parkları sizler için yapıyoruz' diyerek konuşmasına devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise törende kentlerin yeşil alanlarla nefes aldığını belirterek 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefi doğrultusunda kamusal alanlara verilen önemi vurguladı ve 'Temizle, Yeşert ve Koru' anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep de parkın mahalle sakinleri için önemli bir dinlenme ve sosyalleşme alanı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış sonrası etkinlikler

Konuşmaların ardından Kardelen Parkı ve Koşu Yolu'nun açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Törenin ardından Başkan Şadi Özdemir parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara balon hediye etti.

