Kariyer Günleri'nde Başkan Palancıoğlu Kayseri Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi’nde tertip edilen ‘Kariyer Günleri’ programı kapsamında, Kayseri Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşan Palancıoğlu, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de ihmal etmedi. Şehrin kültürel mirasının önemli bir parçası olan Kayseri Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, belediye başkanının tecrübelerinden istifade etti ve görüşleri için teşekkür etti.

Palancıoğlu'nun konuşması

Başkan Palancıoğlu: "Kayseri Lisesi’nden mezun olalı 40 yıl kadar zaman geçti. Belki içinizden mezun olup daha sonrasında Melikgazi Belediye Başkanı, milletvekili, üst düzey yönetici, bakan olan çıkacaktır. Kayseri Lisesi’nin bizim mezun olduğumuz dönemleri tekrar yakalaması, başarılara imza atması için okulumuz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, müdürlerimiz, dernek başkanlarımız uğraştılar ve oldukça başarılı oldular. Şu anda Kayseri Lisesi, Kayseri’nin tekrar en önemli liselerinden birisi haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah siz değerli öğrencilerimize hayırlı, güzel yazgılar yazsın, güzel bir gelecek nasip etsin inşallah. Öğretmenlerimizin sizlere aktaracakları konular vardır; ama belediye başkanı olarak bizlerin de üniversite haricinde, eğitim camiası haricinde birçok tecrübelerimiz oldu. Eğitime çok önem veriyorum. Önem vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında akademisyen olmam. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Harita Mühendisliği Bölümü’nde okudum, yüksek lisans yaptım. Amerika Birleşik Devletleri’nde Doktora yaptım. Daha sonra Türkiye’ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında Harita Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını aldım. Eğitim çok önemli. Bu kapsamda ilçemize rekor sayıda eğitim yatırımları kazandırdık. Bu program bizleri çok mutlu etti. Programda emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için her zaman hazırız. Bu vesile ile kıymetli öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum."

Programın etkisi ve teşekkür

Palancıoğlu, programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek gençlere başarı dileklerini iletti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan başkan, onların enerjisinin motivasyonunu artırdığını belirtti.

