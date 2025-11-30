Karpuzlu’da Aşılama ve Jandarma Denetimleriyle Hayvan Sağlığı Güçlendiriliyor

Karpuzlu’da veterinerlerin büyükbaş aşılamaları ile jandarma ekiplerinin belgesiz hayvan nakli denetimleri eş zamanlı yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:31
Karpuzlu’da Aşılama ve Jandarma Denetimleriyle Hayvan Sağlığı Güçlendiriliyor

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için kapsamlı çalışmalar

Eş zamanlı aşılama ve yol kontrolleri

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki hayvan sağlığı biriminde görevli veteriner hekimler, ilçe genelinde büyükbaş hayvanların aşılamalarını sahada titizlikle gerçekleştiriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, çalışmalarla eş zamanlı olarak yürüttükleri yol kontrolleriyle belgesiz ve izinsiz hayvan nakillerinin önlenmesine odaklanıyor.

Yetkililer, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla koruyucu önlemlerin artırıldığını, veteriner hekimlerin işletmeleri tek tek ziyaret ederek aşılamaları tamamladığını ve jandarma ile koordineli denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Bu uygulamanın hem hayvan sağlığını korumayı hem de salgın risklerini bertaraf etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Hayvan yetiştiricileri ise aşı ve nakil şartlarına riayet etmeye çağrıldı; yetkililer, kural dışı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlattı. Çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

