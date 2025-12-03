Kars’ta 2 bin 300 Öğrenciye Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

Kars’ta TEM ekipleri, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında Kafkas Üniversitesi'nde 2025-2026 döneminde 2 bin 300 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:39
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Eğitim ve Katılımcılar

2025-2026 akademik eğitim döneminde Kafkas Üniversitesi ve bağlı Meslek Yüksek Okullarında öğrenim gören 2 bin 300 öğrenciye yönelik düzenlenen program, Ahmet Arslan Kongre Merkezinde yapıldı.

Eğitim İçeriği

Programda öğrencilere Terör ve Terör Örgütleri, İlin Risk Durumu ve Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri konularında detaylı bilgilendirme sunuldu. Eğitimde, terör örgütlerinin gençler üzerinde kullandığı manipülasyon teknikleri, propaganda yolları ve sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmeler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Farkındalık ve Önleme

Sunumlar sırasında öğrencilerin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar ile güvenlik birimlerinin il genelinde yürüttüğü önleme faaliyetleri paylaşıldı. Gençlerin bu tür yapılara karşı bilinçli olmaları, karşılaştıkları şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri ve sosyal medya kullanımında dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kapanış ve Devam Eden Çalışmalar

Eğitimin sonunda öğrencilere bilgilendirici materyaller dağıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün benzer farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

