Kars’ta BİLSEM Öğrencileri Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını İnceledi

Kars’ta BİLSEM öğrencileri, Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı’nda pH, organik madde, tuzluluk ve besin elementleri analizlerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:31
Kars’ta öğrenciler, Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını ziyaret ederek tarımsal üretimde kritik öneme sahip analiz süreçlerini yerinde gördü. Teknik gezi kapsamında örnek kabulünden sonuç raporlamaya kadar tüm aşamalar uzmanlar tarafından anlatıldı.

Ziyaret ve inceleme programı

BİLSEM öğretmenleri ve öğrencileri, önce Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarda uygulamalı bilgi alma fırsatı buldular.

Laboratuvar yetkilileri, çalışma prensiplerini, kullanılan cihazları ve numune hazırlama yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler; pH ölçümü, organik madde tespiti, tuzluluk analizi, makro ve mikro besin elementi ölçümleri gibi tarımsal üretimi doğrudan etkileyen işlemleri yakından izledi.

Gençlere tarım bilinci kazandırma hedefi

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin gençlerin tarım bilincini artırdığını ve modern tarımsal uygulamaların temelini oluşturan bilimsel analizlerin önemini kavramalarına katkı sağladığını vurguladı. Öğrenciler ise laboratuvarda edindikleri bilgilerin hem eğitimlerine hem de gelecekteki mesleki planlamalarına ışık tuttuğunu belirtti.

