Kars’ta Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et, tavuk ve süt ürünlerinde hijyen, muhafaza ve son tüketim tarihlerini planlı, risk odaklı denetimlerle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:41
Kars’ta Gıda Güvenliği denetimleri aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamı

Yapılan denetimlerde hijyen, muhafaza koşulları, son tüketim tarihi ve bulaşma riskleri titizlikle incelendi. Denetimlere Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da eşlik etti.

Planlı ve Risk Odaklı Denetimler

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için denetimleri düzenli, planlı ve risk odaklı olarak yürütüyor. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Karekod ile Şeffaflık

İşletmelere zorunlu hale getirilen karekod uygulaması sayesinde vatandaşlar, işletmenin en son ne zaman denetlendiğini anında öğrenebiliyor. Karekod okutulduğunda denetim tarihi ve ilgili bilgilere hızlıca erişilebiliyor.

