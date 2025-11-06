Kars'ta Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Selim ilçesi Başköy Köyü İlkokulu, Merkez ilçe Tekneli İlkokulu ve Akyaka ilçesi Duraklı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Yapılan etkinlikte öğrencilere trafik bilinci kazandırılması hedeflendi.

Eğitim Konuları

Jandarma trafik timleri öğrencilere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitim kapsamında özellikle bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, yaya ve okul geçidinde uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Öğrencilere ayrıca akülü araçlar üzerinde sık kullanılan trafik levhaları tanıtıldı ve emniyet kemeri uygulamaları gösterildi. Araç ve yayaların trafik ışıklarını kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar da detaylı biçimde anlatıldı.

Güvenlik Ekipmanları ve Servis Kuralları

Bisiklet kullanımıyla ilgili uygulamalarda kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve reflektif yeleğin önemi vurgulandı. Ayrıca okul servis araçlarında öğrencilerin uyması gereken kurallar tek tek açıklandı.

Jandarmanın öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin süreceği bildirildi.

