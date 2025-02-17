Kars'ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi ile Öğrenciler Kayak Öğreniyor

Kars'ta ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan proje, çocuklara kış sporlarını tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:27
Kars'ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi ile Öğrenciler Kayak Öğreniyor

Kars'ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi Sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerine kayak eğitimi sunan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi', yoğun katılımla devam ediyor. Kars Valiliği'nin öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığıyla yürütülen bu proje, bölgedeki çocuklara kayak sporunu tanıtmayı amaçlıyor.

Eğitimler Başladı

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler sadece kayak öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda müzik ve oyun gibi eğlenceli etkinliklere de katılabiliyor. Projenin bu yılki eğitimiyle ilgili olarak Kars Valisi Ziya Polat da katılımcıların arasında bulunarak öğrencilerle sohbet edip, kayak yaptı.

Vali Polat'ın Açıklamaları

Vali Polat, az kar yağışı nedeniyle eğitimin biraz gecikme olduğunu belirtti. Çocukların kayak sporlarıyla tanışmasını sağlamak amacıyla, Kars'ın güzelliklerini de tanımalarını hedeflediklerini ifade etti. Polat, "Köylerden, ilçelerden, ilden Sarıkamış'ı görmeyen, kayak zevkini tatmayan, sucuk ekmek yemeyen kalmayacak" şeklinde konuştu. Geçen yıl 900 çocuğun bu projeden yararlandığını hatırlatan Polat, bu yıl cuma günleri düzenlenecek eğitimlerin başarıyla devam ettiğini aktardı.

Kayak Eğitmenlerinden Beklentiler

Kayak eğitmeni Erol Karabulut, bu yılki eğitimlerin heyecanla başladığını, öğrenciler arasında umut vaat eden yeteneklerin bulunduğunu ifade etti. "Çocuklar hevesli ve çok mutlu. Onlara bir şeyler öğretmek bizim için gurur verici" dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Kayak eğitimi alan öğrenciler ise bu deneyimden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Etkinliğe; Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya ve diğer yetkililerin katılım gösterdiği ifade edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" devam ediyor. Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yılı aşkın süredir yürütülen proje kapsamında kent genelinde kayak bilmeyen ilkokul öğrencisinin kalmaması amaçlanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerini kayakla buluşturan "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi" devam ediyor. Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bir yılı aşkın süredir yürütülen proje kapsamında kent genelinde kayak bilmeyen ilkokul öğrencisinin kalmaması amaçlanıyor.

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