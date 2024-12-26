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Kars'ta Market Sahibinin öldürülmesi Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Kars'ta market sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:36
Kars'ta Market Sahibinin öldürülmesi Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Kars'ta Market Sahibinin Ölümüne İlişkin Dava Süreci Başladı

Kars'ta market sahibi Volkan Budak, Mart 2023'te iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayla ilgili olarak Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıkların ikisi firari konumda bulunuyor.

Duruşmaya Katılan Sanıklar

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Eray Topçu ve Ferhat Budak, Kars Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Sanık Eray Topçu, savunmasında, firari sanık Mehmet Davut Budak'ın Kars'ın Digor ilçesinde bir markete girip sigara aldığını, kendisinin de araçta beklediğini ifade etti. Topçu, Budak araca bindiğinde olay yerinden ayrıldıklarını ve silah sesi duymadığını öne sürdü.

Akrabalık ve Husumet Tartışması

Diğer sanık Ferhat Budak ise firari sanık Mehmet Davut Budak ile maktul arasında herhangi bir husumet olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra, firari sanıklar Mehmet Davut Budak ve Vedat Bartık'ın yakalanma kararının devam etmesine, duruşmaya katılmayan sanık Ozan Bozyel'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve Eray Topçu hakkındaki adli kontrol kararına, bulunduğu ili terk etmeme şartının eklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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