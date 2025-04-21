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Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, araçla geçen greyder operatörü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:39
Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, çevredeki sakinleri tedirgin etti. İki grup arasında çıkan tartışma, hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, Melikköy köyünde gerçekleşti. O,T, C.T, O,T. ve S.Ç. arasında gerilimin artmasıyla başlayan çatışma sırasında, olay yerinden geçmekte olan Arpaçay Özel İdaresi'nde görevli greyder operatörü A.A., aniden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Hızla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı operatörü Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tıbbi müdahalenin ardından, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edilen A.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, bu silahlı çatışma sırasında bazı araçların ve iş yerlerinin de kurşun isabet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken...

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı. Silahlı kavgada bazı araç ve iş yerlerine de kurşun isabet etti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken...

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı. Silahlı kavgada bazı araç ve iş yerlerine de kurşun isabet etti.

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