Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası Bilançosu: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Esenyayla köyü girişinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazaya dahil olan araçlardan biri, Muhammet B. yönetimindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Mecnun T. tarafından kullanılan 36 AAT 399 plakalı diğer hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin aracı sulama kanalına düştü.

Yaralılar ve Hastaneye Sevk

Olay sonucunda sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını Kaybeden Kişi

Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu acı olay, bölgedeki trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.