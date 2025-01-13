Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yoğun Kar Yağışı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, tatilcileri kayak için cezbetti. Kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:15
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yoğun Kar Yağışı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde aralıksız devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. İki gündür süren yağışın ardından pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Tatilciler Kayak ve Snowboard Yapmanın Keyfini Çıkarıyor

Kartalkaya’yı konaklama ve günübirlik tatil için tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak enerjilerini atıyorlar. Hem profesyonel hem de amatör kayakçılar için çeşitli pistlere sahip olan bu merkez, doğal güzellikleri ve temiz havası ile şehir hayatından kaçmak isteyenler için popüler bir alternatif sunuyor.

Otel Doluluk Oranı Yüzde 85

Ayrıca, Kartalkaya’daki oteller yarıyıl tatili öncesi yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet vermekte. Tatilcilerin ilgisi, kış atmosferinin tadını çıkarmak için burayı tercih etmesini sağlıyor.

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