Kassam Tugayları, Esir Takasını Erteledi: İsrail Taahhütlerini Yerine Getirmeli

Kassam Tugayları, Esir Takasını Erteledi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle esir takasını ertelediğini açıkladı.

Esir Takası 15 Şubat’a Ertelenmişti

Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail tarafının taahhütlerine uyması ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi etmesi durumunda gerçekleştirileceğini vurguladı.

Ateşkes Anlaşmasına İlişkin Açıklamalar

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki maddelerine uyduğu takdirde, kendilerinin de bu maddelere sadık kalacaklarını bildirdi.