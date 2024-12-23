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Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerini Öldürdüğünü Duyurdu

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 3 İsrail askerini öldürdüklerini ve alıkonulan Filistinlilerin kurtarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:41
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerini Öldürdüğünü Duyurdu

Kassam Tugayları'ndan Önemli Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binalarda alıkoyulan Filistinlileri kurtardıklarını ve bu süreçte İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Beyt Lahiya'daki Olay

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Lahiya bölgesindeki bir binada İsrail güçlerinin konuşlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, binayı koruyan 3 İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve ardından binaya yapılan baskınla tüm askerlerin "sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" ifade edildi.

Filistinlilerin Kurtarılması

Ayrıca, açıklamada İsrail askerlerinin binada alıkoyduğu Filistinlilerin kurtarıldığı da kaydedildi.

İsrail ordusundan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekiyor.

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