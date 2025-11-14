Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Beytullah A., kaza sonucu başından yaralandı; sağlık ekipleri müdahalesiyle Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:57
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada, kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsü baş bölgesinden yaralandı. Olay, bölge sakinlerini ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Beytullah A. idaresindeki motosiklet, Kasaba Mahallesi Garaj Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü, kaskı olmadığı için baş bölgesinden yaralandı. Yüzü kanlar içinde kalan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve İnceleme

Kaza sonrası olay yerinde trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

