Kastamonu'da 3 Aralık'ta Özel ve Engelli Öğrencilerin Eserleri İlgi Topladı

Kastamonu’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde özel ve engelli öğrencilerin el emeği eserleri ve resimleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:00
Etkinlik ve Sergi

Kastamonu’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen programda özel ve engelli öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri ve resimleri büyük ilgi gördü.

Programda pasta kesildi, katılımcılar öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Merkezde eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserler sergi şeklinde sunuldu ve ziyaretçilerden yoğun ilgi aldı.

Yetkililerin Mesajı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle il genelinde birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de özel çocuklarımızın büyük emekle hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışını yapıyoruz. Bu çalışmalar bize gösteriyor ki özel çocuklarımıza gerekli imkanlar sağlandığında başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Onlara sevgiyle ve saygıyla yaklaşıp güven duyduğumuzda ortaya birbirinden değerli ve anlamlı eserler çıkıyor" dedi.

Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün özel eğitim çalışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Evde eğitimden özel eğitim sınıflarına, atölyelerden sosyal etkinliklere kadar her alanda çocuklarımızın gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. Bu süreçte emek veren tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sevgi varsa engel yoktur, bugün burada bunu bir kez daha hep birlikte göstermiş olduk" diye konuştu.

