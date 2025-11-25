Kastamonu'da Germeçtepe Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Germeçtepe Barajı'nda balıkçıların oltasına takılan ceset, 44 yaşındaki İsmail Bostancı olarak tespit edildi; otopsi yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:26
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Germeçtepe Barajında balık tutmaya gelen kişilerin oltasına bir erkek cesedi takıldı. Olayı fark eden balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın İncelenmesi ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ceset, otopsi için kaldırıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu belirlendi. Bostancı'nın kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsi sonucunda tespit edilecek.

