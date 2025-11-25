Kastamonu'da Germeçtepe Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Germeçtepe Barajında balık tutmaya gelen kişilerin oltasına bir erkek cesedi takıldı. Olayı fark eden balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın İncelenmesi ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ceset, otopsi için kaldırıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu belirlendi. Bostancı'nın kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsi sonucunda tespit edilecek.

KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE BARAJ GÖLÜNDE BALIKÇILAR TARAFINDAN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. BARAJDAN ÇIKARTILAN CESET, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANEYE KALDIRILDI.