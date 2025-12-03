Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde yangın

Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu söz konusu iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

