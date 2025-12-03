Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu Ümit köyü Kavun Mahallesi’nde çıkan yangında Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:54
Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Ümit köyü Kavun Mahallesi'nde yangın

Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ümit köyü Kavun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat T.'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu söz konusu iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA İL MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KASTAMONU’DA İL MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KASTAMONU’DA İL MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet Hatay’da bulundu
2
Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri
3
Edirne'de Engelliler Günü Konseri: Kadın Darbuka Ritim Grubu Coşturdu
4
Tanju Özcan'dan Faruk Özlü'ye: "O giderken biz o yoldan dönüyorduk"
5
Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı
6
İnegöl'de Marketin Yük Asansöründe İşçi Ağır Yaralandı
7
Tarsus'ta Engelsiz Zumba ile 3 Aralık'ta Farkındalık

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?