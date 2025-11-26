Kastamonu'da Jandarma Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı yürüttüğü çalışmayla çok sayıda madde ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında 20 gram metamfetamin, 5 adet şişe halinde 90 mililitre sıvı sentetik kannabinoid katkı maddesi, 500 kullanımlık kannabinoid sıvı madde emdirilmiş 4 adet nemli kıvamda peçete parçası, 190 adet makarona doldurulmuş halde 95 gram kannabinoid katkılı tütün maddesi, 3 adet fişek halinde 5 gram kannabinoid katkılı tütün maddesi, 1 paket tütün sarma kağıdı, 5 adet cep telefonu, 6 adet SIM kartı ve 1 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı yer aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Y.Ç., E.A., E.S., R.O. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

