Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kastamonu'da Kar Yağışı Başladı

Kastamonu'da, kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Bölgedeki soğuk hava, gece saatlerinden itibaren kar yağışına neden olarak, yer yüzünü beyaz örtüyle kapladı.

Kar Manzarası Dron ile Görüntülendi

Kar yağışının ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Doğanın bu eşsiz manzarası, dron ile görüntülenerek, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yerel halk, Kastamonu’nun bu kış manzarasına hayran kalırken, kar yağışının keyfini çıkarmak için dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlere kar yağdı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlere kar yağdı.