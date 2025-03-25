Kastamonu'da Karların Erimesiyle Köy Yolu Göçtü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karların erimesi sonucunda Duran köyü yolunda çökme meydana geldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:07
Kastamonu'da Karların Erimesiyle Köy Yolu Göçtü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yol Çökmesi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karların erimesi sonrasında köy yolunda ciddi çökme olayları yaşandı. Özellikle yoğun kar yağışının ardından Duran köyü ile Söğüşler, Kepek, Başsökü ve Göller mahalleleri arasındaki yol bağlantısı etkilendi.

Bu yol, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular, Gössökü, Gayranca, Yorgancıoğlu ve Doğuz Gölü köylerinin de ulaşımını sağlıyordu. Yolun çökmesiyle birlikte köy ve mahalleler alternatif yollarla ulaşım sağlamaya başladı.

Duran Köyü Muhtarı Açıklamalarda Bulundu

Duran köyü muhtarı Adem Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede yaklaşık 1,5 metre kar yağdığını belirtti. Özcan, "Yolda çökmeler başladı. Çatalzeytin Özel İdaresi ekipleri gelerek yolu ulaşıma açtı ama yol bir taraftan çökmeye devam etti," diye konuştu.

"Dört gün boyunca yolu doldurduk. Yolu açıyoruz ama her gece en az yarım metre yol aşağıya çöküyor. En sonunda bu sorunla baş edemedik ve yolumuz kapalı kaldı. Şu anda köyümüze ulaşımı Sinop'un Türkeli ilçesinden sağlıyoruz. Türkeli'nden yaklaşık 8-10 kilometre daha fazla yol kat ederek köyümüze gidiyoruz," şeklinde sözlerine devam etti.

Mahalleliler Ulaşım Zorluklarıyla Karşı Karşıya

Özcan, ilçeyle olan bağlantılarının güçleştiğini belirterek, "Şu anda camiye de gidemiyoruz. Yaşlılarımız bu yoldan inip çıkamıyor, yalnızca gençler ulaşım sağlayabiliyor. Yağışlar dindikten sonra yolumuz Özel İdare ekipleri tarafından yeniden doldurularak açılacak," dedi.

Bölge sakinlerinden Ergun Usta ise, "Geçtiğimiz ay başlayan yoğun kar yağışı, bu ay da sürdü. Çok fazla kar yağdı ve karların birden erimesiyle Çatalzeytin’de birçok köy yolunda göçmeler ve heyelanlar meydana geldi. Duran köyünün yolu da göçtü," şeklinde konuştu.

Yolun ulaşıma açılması için bugün çalışmaların başlaması beklenmektedir.

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