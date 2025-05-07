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Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı

Kastamonu'da arıza yapan araca çarpan otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:59
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı

Kastamonu'da yaşanan üzücü bir kazada, otomobilin arıza yapan bir araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Rafet G. (34) yönetimindeki 37 AS 509 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde arızalandı. Yağışların etkisiyle kayganlaşan yolda, çekici bekleyen arızalı araca, Sinan Ç. (33) idaresindeki 37 BH 810 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, arızalı otomobilin dışında bekleyen sürücü Rafet G. ve M.G. (34) ile diğer araçtaki S.Ç. (32) ve İ.Ç. (63) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin arıza yapan araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

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