Kastamonu'da Motosikletle Çarpışma: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kastamonu Hepkebirler Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosikletteki 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:36
Olayın Detayları

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ında meydana gelen kazada, motosikletteki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, Furkan Buğra Şen (15) idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Şen kurtarılamadı.

