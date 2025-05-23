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Kastamonu'da 'Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması' Paneli Düzenlendi

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü'nde gerçekleştirilen panelde, müzelerin ve kütüphanelerin toplumsal bellek üzerindeki rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:19
Kastamonu'da 'Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması' Paneli Düzenlendi

Kastamonu, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 'Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması' adlı etkileyici bir panelle buluştu. Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, kültürel mirasın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Panele katılan Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rabia Aktaş, müzelerin ve kütüphanelerin sadece bilgi ve belge depolayan mekanlar değil, aynı zamanda toplumsal belleğin yaşatıldığı alanlar olduğuna dikkat çekti.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale ise 'Kültür varlığı kaçakçılığı ve kaçak kazılar' konulu sunumunda, Bakanlığın her yıl gerçekleştirilen yüzlerce bilimsel kazı çalışması ile kültürel varlıkların korunmasını sağladığını ifade etti. Kale, Anadolu'nun tarihsel derinliğini ve kültürel çeşitliliğini vurgulayarak, 'Anadolu medeniyetlerin beşiği. Dünya üzerinde bu kadar kültürel çeşitliliğe sahip çok fazla ülke yok. Bilimsel çalışmalarımız dünya çapında yakından takip ediliyor' dedi.

Kale, ayrıca kaçak kazılarla ilgili hukuki süreçler hakkında da bilgi vererek, 'Yıllar içerisinde kaçak kazılarla ele geçirilip yurt dışına çıkarılan eserlerin geri getirilmesi için Bakanlığımız yoğun çalışma gösteriyor' şeklinde konuştu.

Panele katılan Kastamonu Kent Tarihi Müzesi Sorumlusu Dr. Murat Karasalihoğlu, 'Kentlilik Bilincinde Kastamonu Kent Tarihi Müzesi' konusunu ele alırken, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Sevgi Doğar, 'Yazma Eser Kütüphaneciliği ve Yazma Eserler' üzerine bilgiler sundu. Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı ise 'Yaşayan Müze ve Kastamonu' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması"...

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması"...

Kastamonu'da Uluslararası Müzeler Günü kapsamında "Müzeler ve Kütüphanelerin Toplumla Buluşması" paneli gerçekleştirildi.

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