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Kastamonu'da Üreticilere Sera Örtüsü Dağıtımı

Kastamonu'da, 'Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil' projesi kapsamında üreticilere sera örtüsü dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:54
Kastamonu'da Üreticilere Sera Örtüsü Dağıtımı

Kastamonu'da Sera Örtüsü Dağıtıldı

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil' projesi kapsamında, üreticilere sera örtüsü verildi. Dağıtım töreni, Vali Meftun Dallı'nın katılımıyla müdürlük bahçesinde gerçekleştirildi.

Seracılıkta Yeni Dönem

Vali Dallı, tören sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonu'da seracılığın özellikle İnebolu bölgesinde yoğunlaştığını ve bu alanda gelişim beklediklerini ifade etti. Gıda güvenliğinin stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Dallı, küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek ve gıda arz güvenliğini sağlamak için modern ve gelişen yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Dallı, 'Örtü altı üreticiliği her dönemde önemliydi. Bugün burada dağıtılacak olan naylonların çiftçilerimize ve ilimize önemli katkıları olacak.' şeklinde konuştu.

Tarımda Yeni Yöntemler

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'deki tarımsal üretimin her aşamasını desteklemek istediklerini söyledi. 2000'li yılların başında 98 milyon ton civarında olan bitkisel üretim varlığının, 2024'te 138 milyon tona ulaşacağını belirten Emiralioğlu, sulama alanlarının artırılmasının bu başarıda önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

İl Müdürü'nin Vurgusu

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, müdürlük olarak yeni ürün ve teknik bilgilerin çiftçi ve üreticilerle buluşmasına önem verdiklerini ifade etti. Doğru kaynak kullanımıyla gelir düzeyini yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Kılıç, 'Tüm ilçelerde sebze üretiminin artırılması ve kendine yeterliliğin sağlanması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Geleceğe Dönük Umutlar

Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu ise organizasyonların devam edeceğini ifade ederek, 'Sayın Bakanımızın bütün hemşehrilerimize selamı var.' dedi. Törenin ardından üreticilere sera örtüleri dağıtıldı.

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi...

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi kapsamında üreticilere sera örtüsü verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç (fotoğrafta) törende konuştu.

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi...

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Sera örtüsü ile sebzeler her dem yeşil" projesi kapsamında üreticilere sera örtüsü verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç (fotoğrafta) törende konuştu.

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