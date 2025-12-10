DOLAR
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan O.A., O. T., G.Y.U., N.F.A. ve M.A.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:56
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Gözaltılar

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler O.A., O. T., G.Y.U., N.F.A. ve M.A.K. olarak belirtildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 63,62 gram taş kokain, 1,87 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adli Süreç

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli, tutuklandı.

