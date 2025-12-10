Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Operasyon ve Gözaltılar
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler O.A., O. T., G.Y.U., N.F.A. ve M.A.K. olarak belirtildi.
Ele Geçirilen Uyuşturucular
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 63,62 gram taş kokain, 1,87 gram esrar ve 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Adli Süreç
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli, tutuklandı.
