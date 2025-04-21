Kastamonu'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Ulaşımda Aksama

Kastamonu'da Yıkım Sırasında Korkutan Çökme Olayı

Kastamonu'da, Kışla Caddesi mevkisinde yıkım çalışmaları devam eden 5 katlı bir binanın 2 katı çöktü. Olay, yaklaşık 15 gündür süren yıkım işlemleri sırasında meydana geldi.

Yangın Anında Ulaşım Kesintisi

Yıkım işlemi devam ederken, binanın bir bölümünün çökmesi, şehrin en işlek caddesine büyük bir zarar verdi. Bu nedenle, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirmek zorunda kaldı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri titizlikle alındı ve yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde devam ediyor. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.

Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü. Kışla Caddesi mevkisinde yaklaşık 15 gündür devam eden 5 katlı binanın 2 katı kontrollü olarak yıkıldı.

Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü. Kışla Caddesi mevkisinde yaklaşık 15 gündür devam eden 5 katlı binanın 2 katı kontrollü olarak yıkıldı.