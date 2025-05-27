Kastamonu'da 'Yurt İçinden Sanat' Sergisi Açıldı

Kastamonu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin eserlerini barındıran bir sergi açıldı.

'Yurt İçinden Sanat' başlıklı sergi, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergide, Bakanlığın Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında yurtlarda yıl boyunca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde üretilen eserler yer aldı. Bez bebeklerden taş baskıya, geri dönüşüm ürünlerinden süs eşyalarına kadar çok sayıda eser sergilendi.

Öğrencilerin Yetenekleri Gelişiyor

Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, sergi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sergide öğrenciler tarafından hazırlanan çok güzel eserlerin yer aldığını" belirtti. Kılınç, eğitim öğretimin sadece kitaplardaki bilgilere dayanmadığını; aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimleri için de önemli bir mecra olduğunu ifade etti. "Özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar onların bireysel gelişimine katkı sunmaktadır," dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, yurtların yalnızca barınma alanları olmadığını, aynı zamanda gençlerin kendilerini keşfettikleri ve yeteneklerini geliştirdikleri gelişim merkezleri haline geldiğini vurguladı.

Öğrencilerden Sanat Dolu Yorumlar

Resim Öğretmeni Gizem Yılmaz, sergide yer alan eserlerin çok güzel olduğunu belirtirken, "Bu yaptığımız ikinci sergimiz. Öğrencilerimizle yağlı boya, akrilik boya tablolar, rölyef ve alçı çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize resmi sevdirmeye çalışıyoruz," diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Köse, sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "KYK yurtlarında kalıyorum. Resmi amatör şekilde yapıyordum ama ilk kez yurtta kursa katıldım. Resim çizmeyi çok seviyorum" dedi. Köse, yurtlarda sunulan kurslar sayesinde profesyonel olarak resim yapabilme konusunda umutlandığını ifade etti.

Açılışa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ve STK temsilcileri katıldı. Sergi, yarın akşam saatlerine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kastamonu'da, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kastamonu'da, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.