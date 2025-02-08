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Kastamonu İnebolu'da Sağanak Yağış Dere Yatağındaki İstinad Duvarlarını Çöktürdü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere yatağındaki istinat duvarlarının çökmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:02
Kastamonu İnebolu'da Sağanak Yağış Dere Yatağındaki İstinad Duvarlarını Çöktürdü

Kastamonu İnebolu'da Sağanak Nedeniyle İstinad Duvarları Çöktü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere yatağındaki istinat duvarlarının çökmesine neden oldu. İnebolu Çayı'nda gerçekleşen olay, dere ıslah çalışmalarının devam ettiği bölgedeki heyelan nedeniyle yaşandı.

Heyelan ve Çöken İstinad Duvarları

Abdurrahmanpaşa Caddesi Çatalkaya Sanayi Sitesi yakınlarındaki heyelanda, dere yatağında bulunan istinat duvarları tamamen çöktü. Bu durum, çevre için tehlike oluştururken, kayan toprak kütlesi ile enerjiyi taşıyan nakil hattı direklerinin son anda devrilmekten kurtulması dikkat çekti.

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