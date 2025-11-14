Kastamonu İRAP Toplantısı'nda Risk Azaltma Bilinci Vurgulandı

Kastamonu İRAP Toplantısı: Risk Azaltma Öncelik

Toplantı ve hedefler

Kastamonu’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İl Afet ve Risk Azaltma Planları 2021 yılında hazırlanıp 2022 yılında 81 ilde uygulamaya alınmış olup, yerleşim yerlerinin doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere maruz kalmasının önlenmesi ya da azaltılması hedeflenmektedir.

Vali Meftun Dallı'nın değerlendirmesi

Vali Meftun Dallı: "2 afet türünden bahsedilebilir. Bir tanesi deprem gibi ne zaman, nerede olacağını bilmediğiniz ancak hazırlık yapabileceğiniz, kayıpları ve riskleri en aza indirebileceğiniz afetler var. Birde yangın, taşkın gibi aslında önceden alacağınız tedbirlerle olmasını engelleyebileceğiniz afetlerde var. Misal kalemizden kaya düşme riskini bu sene tamamlanan çalışmayla önledik. Elimizden geleni yaptık. Bütün kurumlarımız bu bakış açısıyla kolektif bir bilinçle topyekûn bir mücadelenin ancak bizi daha iyi noktalara getireceğinin farkında olması lazım. Aslında yapmamız gereken tüm kurumlarımızla, tüm vatandaşlarımızla bu kolektif şuuru oluşturabilmek. Burada da en büyük görev bizlere düşüyor. Bunu da çocuklarımıza da bu bilinci intikal ettirerek, bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu kültürü küçük yaştan oluşturmak elzem duruma geldi. Biz bir afet coğrafyasında yaşıyoruz. En başta depremler. Bir sürü fay hattı var. Burası depremlere son derece müsait bir alan. Küre Dağları bölgesinde taşkınlar, heyelanlar yönünden riskli. Ormanlık alanımız çok ve çok fazla kırsal yerleşimimiz var. Yangınlar, Kastamonu’dan hiç eksik olmuyor. Bunlarla ilgili tedbirleri de bir an önce almamız gerekiyor. Son 2 yılda 10 bin 300 kullanılmayan köy evinin elektriğini kestirdik. 3 yıldan fazla içine girilmeyen evin elektriğini kestirdik. Köylerimizde çıkan yangınların ormanlarımıza, ormanlarımızda çıkan yangınlarında köylerimize zarar verme riski son derece yüksek. Bizim İRAP’ımız da bu konularla ilgili. Deprem, heyelan, yangınlar ve iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelecek afetlere karşı önlemlere ağırlık veriyoruz. Bunu içselleştirerek, hep birlikte çalışmalıyız. Afetler hepimize zarar veriyor. Hep birlikte bu bilinçle çalışmamız gerekiyor"

Prof. Dr. Orhan Tatar'ın mesajı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: "İRAP toplantılarıyla amacımız risk azaltmadaki bilinci geliştirmeyi önceliyoruz. İl Afet Risk Azaltma Planı’nızda yüzde 85 gerçekleşme oranı var. Gerçekleştirdiğimiz eylemin hakikaten riski ortadan kaldırması ya da kabul edilebilir bir seviyeye çekmesidir. Buna göre çalışmamız gerekiyor, aksi takdirde günün birinde acı bir gerçekle karşılaşabiliriz. 2026 yılı bizim için geçiş dönemi. 2026’da birinci 5 yıllık dönemi bitirmiş olacağız. İRAP eylemlerini belirli bir düzeye getirdikten sonra 2027-2031 yıllarında çok daha etkin bir şekilde bu eylemlerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kastamonu Üniversiteleri’mizin konuyu sahiplenmesi önemli. 6 Şubat depreminden sonra kurumlarımız risk azaltmanın önemini daha iyi kavramış durumda. Strateji Bütçe Başkanlığı’mız bundan sonra kurumlarımızdan gelecek İRAP koduyla gelecek bütçe taleplerine olumlu yaklaşacak"

Gündem ve katılımcılar

Toplantıda Kastamonu’da İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalar, takip ve koordinasyon gerektiren hususlar, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya Vali Meftun Dallı, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) eylemlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

İRAP ile deprem, heyelan, yangınlar ve iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı önlemlerin güçlendirilmesi ve yerel paydaşların sürece dahil edilmesi amaçlanıyor.

