Kastamonu'ya 84 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarmaya Törenle Teslim Edildi

Kastamonu'ya 84 yeni hizmet aracı törenle teslim edildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde kullanılmak üzere tahsis edilen 84 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Araçlar, İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere yapılan 9 bin 200 yeni hizmet aracı alımının İstanbul'daki törenin ardından Kastamonu'ya ulaştırılan kısmını oluşturuyor.

Tören ve katılımcılar

Tören, Kuzeykent Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı.

Vali Meftun Dallı'nın açıklamaları

Vali Meftun Dallı törende yaptığı konuşmada, "Teslim edeceğimiz bu 84 aracın şehrimize kazandırılmasında yalnızca kamunun imkanları değil, aynı zamanda Kastamonu’nun vefalı, duyarlı ve hayırsever iş insanlarının da çok kıymetli katkıları olmuştur. Bugün burada devlet, millet iş birliğinin kamu-özel sektör dayanışmasının, Kastamonu’nun kadim hayır geleneğinin en güzel örneklerinden birine şahitlik ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına gönülden destek veren hayırsever iş insanlarına, şirketlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza yaptıkları kıymetli katkılar için huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vali Dallı ayrıca, "İl merkezinden en ücra köyümüze kadar vatandaşımızın güvenliği için 7 gün 24 saat aralıksız çalışan tüm personelimize minnettarız. Bugün hizmete alacağımız bu araçlar asayiş hizmetlerimizin etkinliğini arttıracak, trafik güvenliğinde müdahale kabiliyetini güçlendirecek, terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye güç katacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar ulaşımı kolaylaştıracak, suç ve suçluyla mücadelede önemli bir çarpan olacaktır" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Serap Ekmekci'den mesaj

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci sözlerinde, "Bizler her zaman olduğu gibi Kastamonu’nun huzur ve güvenliği için canla başla çalışan tüm kahramanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekten çok anlamlı ve çok özel bir gün. Kastamonu için öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın destekleri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü güvenlik vizyonu sayesinde bugün teslimi gerçekleştirilecek olan 84 tane hizmet aracının Kastamonumuzda teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu aslında devletimizin, milletimize ne kadar hassas davrandığının ne kadar duyarlı olduğunun da sahadaki yansıması. Kastamonumuz her zaman kadim tarihiyle her dönemde devletin yanında olmuş, devletine omuz vermiş ve bununla da gurur duymuş ve illerimizden bir tanesi. Biz de bu kadim şehrin evlatları olarak, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle hizmetkarları olarak, Kastamonu’da hemşerilerimizin can ve mal güvenliklerinin daha da rahat işlemesi için bu sistemin çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Teslimat ve dualar

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan dua ile araçlar resmen ekiplerin hizmetine verildi. Yeni araçların, Kastamonu genelinde güvenlik, trafik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırması bekleniyor.

