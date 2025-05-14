Katar'daki Gökdelenler, Trump’ın Ziyareti İçin ABD Bayrağı Renkleriyle Aydınlatıldı

Katar'ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla gökdelenlerini ABD bayrağındaki renklerle aydınlattı.

Şehrin sembol binaları, kırmızı, beyaz ve mavi ışıklarla süslendi. Ayrıca, Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ve ana arterlere Katar ve ABD bayrakları sergilendi.

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergâhta da benzer süslemeler yapıldı. Öne çıkan bazı kamu binalarının önüne ise iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü.

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü.