DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,46 -0,49%
ALTIN
3.960,97 0,06%
BITCOIN
4.008.972,64 0,11%

Katar'daki Gökdelenler, Trump’ın Ziyareti İçin ABD Bayrağı Renkleriyle Aydınlatıldı

Doha'daki gökdelenler, Trump'ın ziyareti nedeniyle ABD bayrağının renklerine büründü ve şehir çeşitli süslemelerle donatıldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 21:33
Katar'daki Gökdelenler, Trump’ın Ziyareti İçin ABD Bayrağı Renkleriyle Aydınlatıldı

Katar'ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla gökdelenlerini ABD bayrağındaki renklerle aydınlattı.

Şehrin sembol binaları, kırmızı, beyaz ve mavi ışıklarla süslendi. Ayrıca, Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ve ana arterlere Katar ve ABD bayrakları sergilendi.

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergâhta da benzer süslemeler yapıldı. Öne çıkan bazı kamu binalarının önüne ise iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD...

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü.

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD...

Katar'ın başkenti Doha'daki gökdelenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti dolayısıyla ABD bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Katar'ın sembol binaları ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!