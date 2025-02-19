Katar Emiri Şeyh Temim, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile resmi görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:56
Katar Emiri Şeyh Temim, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim, Tahran'da önemli bir ziyaret gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldu.

Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Tören, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sembolü olarak dikkat çekti.

Görüşmenin ardından, iki ülke heyetlerinin takdimi gerçekleşti ve devamında Pezeşkiyan ile Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşme, Katar ve İran arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda) tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda) tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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