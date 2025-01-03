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Katar Havayolları, Şam Havalimanı'na Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

Katar Havayolları, 7 Ocak 2025 itibarıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na haftada üç sefer düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 04:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 04:00
Katar Havayolları, Şam Havalimanı'na Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor

Katar Havayolları, Şam'a Uçuşları Başlatıyor

Katar Havayolları (Qatar Airways), 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren Şam Uluslararası Havalimanı'na haftada üç sefer gerçekleştireceğini açıkladı. Bu uçuşların, Suriye’nin başkenti Şam ile Doha’yı bağlantılı hale getirerek, dünya genelinde 170'den fazla destinasyonla bağlantı kurmayı amaçladığı belirtildi.

Bölgesel Bağlantılar Güçleniyor

Katar Havayolları'nın yaptığı açıklamada, bu kararın bölgesel bağlantıyı güçlendirme ve yolcu taleplerini karşılama konusundaki kararlılığı yansıttığı vurgulandı. Uçuşların yeniden başlaması öncesinde, güvenlik, emniyet ve operasyonel standartların sağlanması için gerekli tüm çalışmalara ilgili otoritelerle işbirliği içinde devam edildiği ifade edildi.

Şam'a Geri Dönüş

Katar Airways Group CEO’su Badr Muhammed El-Meer, "Tarihi ve kültürel önemi büyük olan Şam'a uçuşlarımıza yeniden başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişme, yolcularımıza sunduğumuz bağlantı ve seyahat kolaylığını daha da ileri taşıma taahhüdümüzün bir göstergesidir," dedi.

Şam Havalimanı'nda Yeniden Faaliyet

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık 2024'te Suriye Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenlemiştir.

Katar'ın Diplomatik Adımları

Ayrıca, Katar, 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ni 21 Aralık 2024'te yeniden açmıştı. Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi 23 Aralık'ta Şam'da, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya gelmişti.

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