Katar, İsrail'in Suriye'deki Kuye Köyü Saldırısını Kınadı

Katar, İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu olayın "tehlikeli bir tırmanış" ve "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu saldırıları tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukukun açıkça ihlali olarak değerlendirmekteyiz." denildi. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze'deki devam eden saldırılarının “bölgedeki şiddet döngüsünü tetikleyebileceği” konusunda uluslararası topluma uyarılarda bulunuldu.

Katar, uluslararası topluma, İsrail'e uluslararası meşruiyet kararlarına uyması çağrısında bulunarak, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve halkının güvenlik ile istikrarına olan desteklerini vurguladı.

Öte yandan, İsrail ordusunun bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilindeki Kuye köyüne düzenlediği top ve tank atışları sonucunda 5 sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştır. Ayrıca, İsrail uçaklarının bir gün önce Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerine de saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırılar, 22 Mart'ta meydana gelen ve T4 Askeri hava üssü ile Tedmur'daki askeri noktalara yapılan hava saldırılarını takip etmektedir.