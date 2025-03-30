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Katar ve BAE'den Suriye'nin Yeni Kabinesine Destek Mesajı

Katar ve BAE, Suriye'deki yeni hükümeti destekleyerek, ülkenin egemenliği ve birliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:03
Katar ve BAE'den Suriye'nin Yeni Kabinesine Destek Mesajı

Katar ve BAE'den Suriye'ye Destek

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'de yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'deki yeni kabinenin oluşturulmasına duyulan memnuniyet dile getirildi.

Suriye'nin Temellerinin Güçlenmesi

Açıklamada, Suriye'nin kurumlar, adalet ve özgürlükler açısından temellerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Katar, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurguladı.

BAE'nin Güvencesi

BAE Dışişleri Bakanlığı ise Suriye halkının istikrar ve refahını sağlama yönündeki adımlara destek verdiğini belirtti. BAE, Suriye'deki yeni hükümetin geçiş döneminin ihtiyaçlarını karşılayacağına dair tam bir güven duyduğunu kaydetti.

İki Ülke İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve Suriye'deki yeni hükümete başarı dileklerine de yer verildi.

Yeni Kabine Yemin Töreni

Suriye'nin başkenti Şam'da dün düzenlenen bir törende, 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine yemin etti. Törende yeni kabine kamuoyuna tanıtıldı.

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